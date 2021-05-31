Altındağ’ın semt pazarlarında korona virüs denetimleri sürüyor

Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerince, semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlenirken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü de yapılıyor.

Covid-19 ile mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerin devam edeceğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini aktardı. Başkan Balcı, semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimler için şu ifadeleri kullandı:

“Pazar yerlerinde kontrolsüz giriş ve çıkışları daha önce engellemiştik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları da, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirmiştik. Bu tedbirler vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetliyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında. Kurulan her semt pazarımızda tedbirlere uyulup uyulmadığına çok dikkat ediyoruz. Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği semt pazarlarımızda ayrıca, esnafların ve vatandaşlarımızın maske kullanmasına dikkat ediyor, semt pazarlarına yerleştirdiğimiz el dezenfektanının kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazara giren herkesin ve pazar esnafımızın ateşini de ölçüyoruz.”