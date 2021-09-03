Altındağ’dan üniversite hediyesi

Altındağ’da üniversite sınavını kazanan başarılı gençlere, Eylül ayı boyunca 5 yüzme havuzu ve 2 müze ücretsiz olacak.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, gençlerin başarısı hediyesiz kalmadı. Altındağ’da ikamet eden ve üniversite sınavını kazanarak bir bölüme yerleşen gençlere bir hediye vermek istediklerini söyleyen Başkan Balcı, “Eylül ayı boyunca gençlerimize 5 yüzme havuzumuz ve 2 müzemiz ücretsiz olacak. Çok çalıştılar, yoruldular, kazandılar, bunu hak ettiler” dedi.

Altındağ’da çok başarılı gençler yetiştiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Balcı, “Tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ali Ersoy, Gültepe, Battalgazi, Karapürçek Su Parkı, Mavi Vatan yüzme havuzu, Altınköy Açık Hava Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi Eylül ayı boyunca gençlerimize ücretsiz. Bundan faydalanmak için Altındağ’da ikamet ediyor olmak ve üniversiteyi kazanmış olmak yeterli” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı, tüm gençlere yeni adım atacakları üniversite hayatında başarılar diledi.