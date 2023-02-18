Altındağ’dan depremzedelere kömür desteği

Ankara Altındağ Belediyesi depremden etkilenen vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Deprem bölgelerinden gelen vatandaşlara kömür yardımı yapılıyor.

Depremin ilk gününden bugüne bölgede yaptığı çalışmalarla gönülleri fetheden Altındağ Belediyesi, desteklerini Ankara’da da sürdürüyor. Deprem bölgesinden gelip Altındağ’a yerleşen depremzedelere, ücretsiz kömür dağıtımı yapılıyor. Deprem bölgelerinden gelen ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar 444 39 19 numaraları Altın Masa Çağrı Merkezi ile irtibata geçebilir.

Altınay yakından ilgileniyor

Deprem bölgelerindeki yoğun çalışma ve yardımlarında Ankara’da da sürdüğünü sözlerine ekleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Evlerinden, mahallelerinden, alıştıkları düzenden ayrılmak zorunda kalan çok fazla deprem mağduru vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın her birine destek olmayı sürdüreceğiz. Bugünleri hep beraber atlatacağız inşallah. Belediyemizin sosyal yardım birimi Altınay depremzede vatandaşlarımız ile yakından ilgileniyor. Altındağ Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Birçok konuda olduğu gibi ısınma ihtiyaçlarına da destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.