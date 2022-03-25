Altındağ’daki camilerde Ramazan hazırlığı

İlçedeki tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, camileri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pırıl pırıl yaptı.

Ramazan ayına sayılı günler kala Altındağ Belediyesi’ndeki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların daha temiz ortamda ibadet etmeleri için ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Camilerimize gösterdiğimiz özeni içerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle daha da artırmıştık. Şimdi ise Ramazan ayının gelmesi nedeniyle daha da detaylandırdık. Camilerimizde Ramazan ayında sağlıklı bir şekilde ibadet edilebilmesi ve halk sağlığının korunması için ne gerekiyorsa yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her noktayı temizledik”

Detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Balcı, "Düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarımızı, Ramazan ayına sayılı günler kala, daha da detaylandırdık ve yoğunlaştırdık. Camilerimizin halıları ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındırılıyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için köşe bucak her noktayı temizledik. Cami girişleri ve camlar, pırıl pırıl oldu. Temizlikten sonra ise camilerimizi ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ekiplerimiz çok titiz çalışıyor” dedi.