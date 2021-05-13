Altındağ’daki Bebek Kütüphanesi açılışa hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi hizmete girmeye hazırlanıyor.

Kendine ait bir bahçesi olan bebek ve çocuk kütüphanesi, müstakil ve çok konforlu bir binada hizmet verecek. 0-3 yaş ve 3-6 yaş çocuklar için 2 ayrı bölümün yer aldığı kütüphane, "Montessori" eğitim modeline göre planlandı. Kütüphanenin yalnızca bebek ve çocuklar için değil, anne adayları ve ebeveynler için de eğitim yuvası olması planlanıyor. Kütüphanenin, kitap etkileşimli gebe eğitimleri ve farklı yaş gruplarından çocukları olan veliler için ebeveyn eğitimleriyle sadece bebek ve çocuklar için değil, aileler, öğretmenler ve eğitim kurumları için de çok önemli bir kazanım olması amaçlanıyor.

“Altındağ’ın geleceği, onlar sayesinde çok güzel olacak inşallah”

Altındağ’daki Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi çok yakında hizmete giriyor. Açılışa sayılı günler kaldığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bu güzel kütüphaneyi hayata geçireceğimiz için çok mutluyuz. Tüm çocuklarımıza, bebeklere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projeye destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a Altındağlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi. Ayrıca, Kütüphanenin faaliyetleri sürecinde akademik olarak Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile de işbirliği yaptıklarını belirten Başkan Balcı, “katkı veren bütün akademisyenlere de müteşekkiriz. Kütüphanenin miniklerimiz için çok faydalı olacağına ve onlar tarafından çok sevileceğine inanıyorum. Altındağ’ın geleceği, onlar sayesinde çok güzel olacak inşallah” dedi.