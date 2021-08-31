Altındağ’da zafer coşkusu

Altındağlı vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Altındağ Belediyesinin düzenlediği etkinlikle coşkuyla kutladı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, "Milletimizin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç olmadığının tüm dünyaya gösterildiği 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıldönümünü vatandaşlarımızla birlikte, hem coşku hem de gururla kutladık. Bu vesilesiyle bu topraklar için canını ortaya koymuş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz” dedi.

Ankara türküleri coşturdu

Karapürçek Stadyumu’nda gerçekleştirilen coşku dolu kutlama programında, Ankara türkülerinin sevilen ismi Mustafa Taş sahne aldı. Taş, stadyumu dolduran binlerce Altındağlı’yı sevilen türküleriyle coşturdu. Ankara havalarıyla renklenen gecede, marşlar da hep bir ağızdan söylendi. Programda ayrıca çocuklar için de eğlenceli oyunlar düzenlendi.