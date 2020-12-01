Altındağ’da yapımı devam eden yüzme havuzlarında sona gelindi

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın başlattığı spor seferberliği ile Feridun Çelik ve Battalgazi mahallelerine kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzlarının inşasında sona gelindi.

Altındağ’ın şampiyonların adresi olacağının altını çizen Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağlı çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı geleceği için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Spor tesisleri ve yüzme havuzları yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Altındağ’ın azimli, sportmen ve çalışkan gençleri için ne yapsak az” dedi.

Altındağ’ın yüzme şampiyonlarını yetiştirmek için yapılan yüzme havuzlarını bir an önce hizmete sokmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı, ”Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, Altındağ’ı spor alanında zirveye taşıyacak olan yarı olimpik yüzme havuzları tamamlanmak üzere. Battalgazi ve Feridun Çelik mahallelerinde yapımı devam eden yüzme havuzları Altındağ’a güneş gibi doğacak. Altındağ’da sporu atağa kaldıracak, spor yatırımlarını hayata geçirecek ve yeni şampiyonları Altındağ’dan yetiştireceğiz. Bu hayalimizi gerçek yapmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Altındağ’ı her alanda olduğu gibi, spor alanında da zirveye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.