Altındağ’da musiki gecesi

Zeki Müren, Altındağ’da şarkılarıyla anıldı. Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu, “Zeki Müren Şarkıları” programıyla sanatseverlerin kulaklarının pasını sildi.

Altındağ’da musiki dolu bir gece yaşandı. Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Müren, Altındağ Belediyesi’nin Şef Cengiz Taşkent yönetimindeki Türk Sanat Müziği korosunun söylediği şarkılarla anıldı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın da katıldığı “Zeki Müren Şarkıları” gecesine musikiseverler büyük ilgi gösterdi.

“Sanatın yaşı yok”

Gecede Zeki Müren şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerinin oluşturduğu koro, kulakların pasını silerken, dinleyiciler de duygu dolu dakikalar yaşadı. Altındağlı kadınlardan oluşan koronun başarısına şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Asım Balcı “Koromuz Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye, her yaştan Altındağlı kadınlardan oluşuyor. Haftanın belirli günlerinde geliyor, derslere katılıyor, emek veriyor ve şarkıları en iyi şekilde söyleyebilmek için çalışıyorlar. Bu çabaları, istekleri ve başarılı performansları için hepsini tek tek tebrik ediyorum. Bu gece hepsi birbirinden iyiydi. Sanatın yaşı yok. İnsan isterse her yaşta bir şeyleri başarabilir. Koro şefine ve tüm değerli koro üyelerine, bize böylesine duygu yüklü ve güzel bir gece yaşattıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.