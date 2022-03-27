Altındağ’da imar sorunu çözüme kavuşuyor

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın girişimleriyle Solfasol Mahallesi’nin Kirazlıtepe olarak bilinen bölgesinin yıllardır süren imar sorunu çözüldü.

Altındağ Belediyesi’ne bağlı Salfasol Mahallesi’nin Kirazlıtepe bölgesinde 40 yıldır süregelen imar sorununu çözmek isteyen ilçe belediyesi, 503 hak sahibini tapuları ile kavuşturdu. Verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Bugün 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk. Kirazlıtepe bölgesinde hak sahipleri tapularına kavuşurken mutluluklarına ortak olduk. Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. Söz verdiğimiz gibi parolasıyla çıktığımız bu yolda, neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kirazlıtepe’ye söz verdik, sözümüzü tuttuk”

Başkan Balcı, bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Solfasol Mahallesi’ndeki Kirazlıtepe’de 503 hak sahibinin uzun yıllardır beklediği ve göreve gelir gelmez çözüme kavuşturma sözü verdiğimiz imar planını tamamladık. Hemşehrilemizin tapu tescil işlemleri de gerçekleştirildi. 175 bin metrekare alanda yapılan imar planının yapılaşma koşulları 10 kat, 1.6 emsal olarak belirlendi. Ayrıca arazisi afet maruz bölgesinde kalan 177 hak sahibi yapılaşmaya açık bölgeye taşınarak sorunları çözüldü. Söz konusu alanın Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi ile bağlantısı sağlanacak şekilde imar yolları da oluşturuldu. Bölgenin ihtiyacı olan; kültürel tesis, sağlık tesisi, ilkokul alanı ve teknik altyapı alanı bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlendi.”