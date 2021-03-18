Altındağ’da Çanakkale şehitleri anıldı

Altındağ Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde duygu dolu bir anma programına imza attı.

Altındağ Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncü yıldönümünde unutulmaz bir anma töreni gerçekleştirdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın ev sahipliğinde Yıldıztepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik de katıldı. Çanakkale destanını anlatan tiyatro oyunu katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde tüm şehitleri ir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Başkan Balcı, “Çanakkale, milletçe yedi düvele ‘dur’ dediğimiz yerdir. 18 Mart tarihi ise, kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında dünya tarihinin zirve sayfalarına da ‘Çanakkale geçilemez’ ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.