Altındağ’da 8 Mart anlamlı etkinliklerle kutlandı

Ankara’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlamlı etkinliklerle kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün coşkusu Altındağ’ı sardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren coşku dolu ve anlamlı etkinliklerde bir araya gelen Altındağlı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü dolu dolu kutladı. Kadınların coşkusuna ortak olan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin kıymetli anneleri olmak üzere tüm kadınların, tüm Altındağlı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Başkan Balcı, Altındağlı kadınlara 8 Mart sürprizi yaptı. Sabah saatlerinde Alemdağ ve Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerini ziyaret eden Balcı, Altındağlı kadınlara karanfil armağan etti. Belediye olarak kadınların hayatlarına dokunmaya devam edeceklerini belirten Balcı, “Kadınlara yönelik projelerimize her zaman öncelik verdik. Bundan sonra da bu düşüncelerle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Altındağlı kadınların Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde katıldıkları resim kursunda yaptıkları “Kadın” konulu eserler, Başkent Millet Bahçesi’nde görücüye çıktı. Başkent Millet Bahçesi’nde ayrıca kadınlar günün anlam ve önemini yansıtan şiirler okudu ve şarkılar söyledi. Kadınlar tarafından gerçekleştirilen tüm etkinlikler, işaret dili eğitimi alan kadınlar tarafından işaret diline tercüme edildi. Altındağlı kadınlar, daha sonra Altındağ Belediyesi Karapürçek Düğün Salonu’nda buluştu. Kadınların sahneye koyduğu “Kadın” temalı mini tiyatro, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Altındağlı kadınların oluşturduğu halk oyunları topluluğu ise büyük beğeni topladı. Kadınlar Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi İlkim Eylül İlk’in türküleriyle coştu. Hep birlikte türkülere eşlik eden kadınlar gönüllerince eğlendi.