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Altındağ’a yeni cemevi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Aydıncık Mahallesi’nde Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatlarıyla cemevi inşa edilmeye başlandı.

ANKARA 04.08.2022, 10:43
Altındağ’a yeni cemevi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Aydıncık Mahallesi’nde Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatlarıyla cemevi inşa edilmeye başlandı.

Altındağ Belediyesi, Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Aydıncık Mahallesi’nde cemevi inşaatına başladı. Aydıncık Cemevi’nin yapım aşamalarıyla yakından ilgilenen Başkan Balcı, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Balcı’ya Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla da eşlik etti. Cemevi inşaatında sona yaklaşıldığını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Vatandaşlarımızın bu konuda bizden bir talepleri vardı, biz de yerine getirdik. Aydıncık Mahallemize bir cemevi inşa ettik. İnşaat çok hızlı ilerliyor, çok kısa bir süre sonra tamamlayacağız inşallah. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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