Altındağ’a 30 ayda 42 yeni park

Ankara Altındağ’da yeşil alan miktarı her geçen gün daha da artıyor. Son 2,5 yılda, Altındağ’a 42 yeni park kazandıran Altındağ Belediyesi, Altındağlı vatandaşlardan tam not alıyor.

Göreve geldiği andan itibaren Altındağ’ı Ankara’nın en yeşil ilçesi yapacaklarının sözünü veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçeye yepyeni ve yemyeşil parklar kazandırıyor. 30 ayda 42 yeni park yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı “Yeter mi bu sayı? Elbette yetmez. Altındağlı vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yaşaması için yeşil alan miktarımızı daha da artıracak, Altındağımıza yepyeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ankara’nın en yeşil ilçesi olacağız”

Altındağ Belediyesi için parkların ve yeşil alanların çok önemli yatırımlar olduğunu belirten Başkan Balcı “Göreve geldiğimiz günden bugüne Altındağ’a her biri bakımlı, tertemiz ve güvenli 42 yeni park kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 30 parkımız tamamlandı, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. 12 parkımızın ise yapımı devam ediyor. Bazılarının yapımında son aşamaya gelindi, bazılarının yapımları ise hızla devam ediyor. Bir an önce mahalle sakinlerimizin hizmetine açmak için canla başla çalışıyoruz. Ayrıca Altındağ’daki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösteriyor, eski parkların revizyonuna da çok önem veriyoruz. Parklarımızı mahalle sakinlerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre yeniden düzenliyoruz. Parklarımızın her yaştan mahalle sakinini sevgiyle kucaklaması, çocukların neşe içinde koşup oynayabileceği, yeşil alanları ve bitki gruplarıyla herkesin içini açan parklar olması en büyük temennimiz” ifadelerini kullandı.