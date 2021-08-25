Altındağ’a 12 yeni park

Altındağ’a son 2,5 yılda 30 yeni park kazandıran Altındağ Belediyesi, ilçeye 12 yeni park daha kazandırmak için kolları sıvadı.

Altındağ Belediyesi ilçeye yepyeni ve yemyeşil parklar kazandırıyor. Parkların ve yeşil alanların çok önemli yatırımlar olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Göreve geldiğimiz günden bugüne Altındağ’a her biri bakımlı, tertemiz ve güvenli 30 park kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Altındağ’daki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösteriyor, eski parkların revizyonuna da çok önem veriyoruz” dedi.

“Herkesin içini açan parklar olması en büyük temennimiz”

Yapımlarına başlanan 12 yeni park ve revize edilen parklar, yapıldıkları mahallelerde şimdiden büyük sevinçle karşılandı. Başkan Balcı yapımları devam eden ve revizyon gerçekleştirilen parklar hakkında şu bilgileri verdi:

“Parklarımız Güneşevler 11’inci cadde, Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi içi, Siteler kavşak, Battalgazi Mahallesi 24350 ada içi, Battalgazi Mahallesi 21880 ada içi, Yıldıztepe Mahallesi 23747 ada içi, Örnek Mahallesi Koşuyolu yanı, Beşikkaya Mahallesi, Önder Mahallesi Selçuk Caddesi, Güneşevler Mahallesi Celal Esat Arseven Caddesi, Karapürçek Mahallesi 22956 ada içi ve Karapürçek Mahallesi Çevre Yolu adreslerinde yapılıyor. Bazılarının yapımında son aşamaya gelindi, bazılarının yapımları ise hızla devam ediyor. Bir an önce mahalle sakinlerimizin hizmetine açmak için canla başla çalışıyoruz. Ayrıca hali hazırda bulunan Köroğlu Parkı ve Cemre Parkı’nı da mahalle sakinlerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre yeniden düzenliyoruz. Parklarımızın her yaştan mahalle sakinini sevgiyle kucaklaması, çocukların neşe içinde koşup oynayabileceği, yeşil alanları ve bitki gruplarıyla herkesin içini açan parklar olması en büyük temennimiz.”

Daha yeşil Altındağ

Daha yeşil bir Altındağ için çalışmaya devam edeceklerini ve ne gerekiyorsa yapacaklarını da söyleyen Başkan Balcı, “Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Altındağ’ın Ankara’nın en yeşil ilçesi olması için çalışmalarımız devam edecek. Parklarımız ve yeşil alanlarımız herkese, tüm Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.