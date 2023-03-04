Altındağ tek yürek

Deprem bölgesinden gelen yaklaşık 15 bin kişiyi Ankara Altındağ’da misafir ettiklerini belirten Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı; evini, otelini, yurdunu depremzedelere açan herkese teşekkür etti.

Altındağ’dan deprem dayanışması Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Elazığ-Malatya ve İzmir depremlerinde olduğu gibi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde de desteğini sürdürdü. Bir an önce harekete geçen ve kısa sürede organize olan ekipler, deprem bölgesinde canla başla çalıştı. Ankara’ya gelen depremzede vatandaşlar da yalnız bırakılmadı. Depremzedelere barınmadan giyime, sıcak yemekten psikolojik desteğe kadar pek çok alanda destek olundu.

Altınay’da seferberlik

Altındağ Belediyesi yardım organizasyonu Altınay aracılığıyla depremzedelere insani yardım malzemesi desteği verildi. 8 bin 914 adet gıda kolisi, 8 bin 669 giyim malzemesi, 8 bin 654 hijyen seti ve 850 adet battaniye Ankara’ya gelmek zorunda kalan depremzede vatandaşlara ulaştırıldı.

110 aileye kömür desteği

Deprem bölgesinden gelip Altındağ’a yerleşen depremzedelere, ücretsiz kömür dağıtımı da yapıldı. Kömür dağıtımından 110 aile faydalandı.

Altındağ Belediyesi ayrıca Başkent Millet Bahçesi’nde, AFAD ile Ankara Valiliği tarafından kurulan koordinasyon merkezine depremzedeler için çay, çorba, kumanya, boyama kitabı ve servis desteği sağlandı.

Sıcak yemek unutulmadı

Deprem bölgesinden gelip Altındağ’a yerleşen depremzedelere, her gün sıcak yemek ikram edildi. Altındağ’daki depremzedelere 60 bin adet sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Bizim evimiz, sizin eviniz

Altındağ Belediyesi Konukevi ve Doğantepe Mahallesi’nde bulunan Yaşlılar Evi kapılarını depremzede vatandaşlar için açtı. Depremzede vatandaşlar, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın sıcak ilgisiyle moral buldu. Başkan Balcı “Yapılan tüm yardımlar bölgedeki hayatı biraz olsun rahatlatıyor, orada kalanların yaşamlarını kolaylaştırıyor ama asıl hayat şimdi başlıyor. Bu nedenle depremzede vatandaşlarımıza ilgimizi ve desteğimizi sürdürmeliyiz. Evlerinden, mahallelerinden, alıştıkları düzenden ayrılmak zorunda kalan çok fazla deprem mağduru vatandaşımız var. Başka şehirlerde yeni bir hayat kurmaya, yeniden ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Altındağ Belediyesi olarak daima yanlarındayız Bizim evimiz, onların evi Altındağ’da deprem bölgelerinden gelen yaklaşık 15 bin kişiyi misafir ediyoruz. Depremzede vatandaşlarımız için; evini, otelini, yurdunu açan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.