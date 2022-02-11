Altındağ Konukevi hasta ve hasta yakınlarına kapılarını açıyor

Türkiye’nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarını ev sıcaklığında ağırlayan Altındağ Belediyesi Konukevi, yeni yerinde hizmete devam edecek.

Altındağ Belediyesi’nin şehir dışından Ankara’ya gelen hasta ve hasta yakınları için hizmete açtığı konukevi, otel konforunu aratmıyor. Konukevi, bölgenin en önemli ihtiyacına da cevap veriyor. Konukevinden hastanelerin yönlendirdiği hasta ve hasta yakınları yararlanıyor. Ev sıcaklığındaki konukevi, yılda ortalama 25 bin kişiyi misafir ederek, hasta ve hasta yakınlarının konaklama derdine derman oluyor. Günde iki öğün de yemek ikramının yapıldığı Hacettepe Mahallesi Burgaz Sokak’taki konukevinde hasta ve hasta yakınları ücretsiz olarak misafir ediliyor.

“En büyük sorun konaklama”

Altındağ’ın başkentin en yoğun hastane bölgesi olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarına konukevi ile kucak açıyoruz. Barınma ihtiyaçlarını karşıladığımız konukevimizde hasta ve hasta yakınlarını günlük olarak ağırlayabildiğimiz gibi tedavi durumlarına göre uzun süreli de ağırlayabiliyoruz. Hasta ve hasta yakınlarımızın en büyük sorunu konaklama. Çünkü bunlar hasta ve yakınlarına büyük maddi yük oluyor. Eskiden hastane bahçelerinde, kaldırımlarda kartonların üstünde geceleyen insanlar görürdük. Şimdi çok şükür bu manzaralar yaşanmıyor. Bu sıkıntıyı gidermek için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Konukevinin tüm misafirlere otel konforu sunduğunu aktaran Balcı, “Konukevimiz yemek ve dinlenme salonu, lobi, mescit, çamaşırhane, kurutma ve ütü odası, televizyon odası ile misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde tasarlandı. Bir binayı komple tadilattan geçirip yepyeni bir hale getirdik. Konukevimiz artık yeni yerinde, yenilenen yüzüyle hasta ve hasta yakınlarını ağırlamaya hazır” ifadelerini kullandı.