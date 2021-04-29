Altındağ çiçek açtı

Altındağlı kadınlar ve çocuklar bir araya gelerek Altınköy Açık Hava Müzesi’ne çiçek dikti. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da kadınlar ve çocukların neşesine ortak oldu.

Başkan Asım Balcı, Altındağlı kadınlar ve çocuklarla birlikte çiçek dikti. Altınköy Açık Hava Müzesi’ni rengarenk çiçeklerle donatan kadınlar ve çocuklar, baharı neşe içinde karşıladı. 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hem moral bulmak hem de doğaya katkı sağlamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Balcı, “Altınköy’ümüzü uzaktan da olsa gören herkes çiçeklerimizi fark etsin, görünce içi açılsın istedik. Evde kalmak zorunda olan herkes moral bulsun, güç kazansın diye düşündük. Zor günlerin geride kaldığı, artık bizi güzel günlerin beklediği mesajını verelim dedik. Ne de olsa her kışın sonu bahar diye düşündük. Bu nedenle hep birlikte çiçekler diktik” dedi.

Başkan Balcı, çok yakında hayatın tümüyle normale döneceğine inandığını, o zamana kadar sabırlı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.