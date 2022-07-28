Altındağ Belediyesi’nden tercihlere destek

Ankara Altındağ Belediyesi’nden üniversite adaylarına tercih desteği. Altındağ Belediyesi üniversite tercih sürecinde adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Her alanda Altındağlı gençlerin yanında olan Altındağ Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren üniversite adaylarına "Tercih Rehberlik Desteği" hizmeti veriyor. Uzmanlar tarafından verilen tercih danışmanlık hizmeti, sınav maratonunda ter döken Altındağlı gençler ve aileleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Kütüphanelere başvuru yapmak gerekiyor

Öğrencilerin, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaları için, 09:30-17:30 saatleri arasında, mahalle kütüphanelerine başvuru yapmaları gerekiyor. Tercih hizmeti 26-27 ve 28 Temmuz tarihlerinde Karapürçek ve İstiklal kütüphanelerinde, 29-30 Temmuz tarihlerinde ise Ali Ersoy kütüphanesinde verilecek. Uzman rehberler, üniversite tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara bu tarihler ve saat aralıklarında hizmet verilecek.

“Vereceğiniz karar, en doğru tercihiniz olsun inşallah”

Altındağ Belediyesi olarak, Altındağlı gençlerin her alanda heyecanına ortak olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Öğrencilerimizin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti başlattık. Bu hizmeti geçtiğimiz yıl da vermiştik ve çok verim almıştık. Gençlerimiz puanlarına göre en doğru tercihe yerleşmişlerdi. Bu yıl da yine onların heyecanına ortak olmayı görev bildik. Tercih yapmak isteyen öğrenci kardeşlerimize yardımcı olalım, aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapmalarına destek olalım istedik. Gençlerimizin yıl boyunca nasıl çalıştıklarını, ne denli emek verdiklerini yakından gördüm. Kütüphanelerde ter döktüler, çalıştılar, başardılar. Şimdi karar zamanı. Tüm gençlerimiz için hayırlı olan ne ise, onun gerçekleşmesini temenni ediyorum. Verecekleri karar, en doğru tercihleri olsun inşallah” ifadelerini kullandı.