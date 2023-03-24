Altındağ Belediyesinden Osmaniye’de depremzedelere iftar

Osmaniye’de depremzedeler için iftar ve sahur ikramı başladı. Ramazan ayının ilk iftarında Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da Osmaniyelileri yalnız bırakmadı.

Depremin olduğu ilk günden bugüne verdiği destekle gönülleri fetheden Altındağ Belediyesi, desteğini Ramazan ayında da devam ettiriyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatı ile Ramazan ayında da depremzedeler için aşevi hizmeti verilmeye devam ediliyor. Osmaniye’de bulunan Altındağ Belediyesi aşevi, iftar ve sahurda depremzedelere hizmet vermeye başladı. Ramazan ayının ilk iftarında Altındağ Belediyesi aşevinde Osmaniyelilerle birlikte iftar yapan Başkan Balcı, herkese hayırlı ve huzurlu Ramazanlar temenni etti.

“Ramazan sofrasında da birlikteyiz”

Altındağ Belediyesi’nin ilk günden itibaren bölgede yaşamı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yaptığını söyleyen Başkan Balcı, “Altındağ Belediyemizin yardım elini ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimize uzattık. Kardeşlerimizi Ramazan ayında da yalnız bırakmadık. Ramazan sofrasında da biriz, beraberiz. Depremzede vatandaşlarımızla iftar ve sahur sofrasında ekmeğimizi bölüştük, hep birlikte dua ettik. İnşallah hayırlı ve huzurlu, acıların geride kaldığı bir Ramazan ayı geçirmeyi diledik” ifadelerini kullandı.