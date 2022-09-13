Altındağ Belediyesinden öğrencilere 3 büyük destek

Altındağ Belediyesi, Altındağ’da ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin aylık EGO abonman kartı ve sınav başvuru ücreti gibi ödemeleri karşılayacak.

Altındağ Belediyesi, öğrencilerin yükünü hafifletecek. Bu çerçevede; lise son sınıf öğrencilerinin EGO öğrenci abonman kartı aylık ücreti Altındağ Belediyesi tarafından karşılanacak. Ayrıca Altındağ Belediyesi, LGS ve TYT’ye girecek tüm 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine sınava hazırlık kitabı verecek ve Altındağ’da ikamet eden ve üniversite sınavına girecek öğrencilerin de sınav başvuru ücretlerini ödeyecek.

"Öğrencilerin ve eğitimin yanındayız"

Gençlerin belediyesi olarak her daim öğrencilerin ve eğitimin yanında olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Altındağlı çocuklarımız çok başarılı. Her yıl sınavlarda oldukça güzel sonuçlar geliyor. Bizler de onların bu başarısında ufak da olsa pay sahibi olabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bizim eğitim hep önceliğimiz oldu, bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.