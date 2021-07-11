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Altındağ Belediyesinden lise adaylarına tercih desteği

Altındağ Belediyesi, LGS’ye giren öğrencilere tercih sürecinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

ANKARA 11.07.2021, 11:04
Altındağ Belediyesinden lise adaylarına tercih desteği
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Altındağ Belediyesi, LGS’ye giren öğrencilere tercih sürecinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Altındağ’da Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) giren lise adaylarına "Tercih Rehberliği” hizmeti verilmeye başlandı. Uzman rehberler, LGS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara yardımcı oluyor. Ücretsiz tercih danışmanlığı için Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinden bilgi almak mümkünken, yapılan görüşmelerde pandemi tedbirleri de unutulmuyor, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına büyük özen gösteriliyor.

LGS’yi geride bırakan Altındağlı öğrenciler istedikleri liseye yerleşmenin heyecanını yaşarken, Altındağ Belediyesi olarak bu heyecanı paylaşmayı kendilerine görev bildiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, “Öğrencilerimizin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattık. Çünkü iyi puan almak kadar, doğru tercih yapmak da çok önemli. Tercih yapmak isteyen öğrencilerimize yardımcı olalım, aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapmalarını sağlayalım istedik. Onlar mutlu olursa, aileleri mutlu olursa bizler de mutlu oluruz. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamadan, emeklerinin karşılığını görmelerini temenni ediyorum” dedi.
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