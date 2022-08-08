Altındağ Belediyesinden Kuzey Ankara’ya kreş müjdesi

Altındağ Belediyesi, ilçede bulunan Kuzey Ankara bölgesine yeni kreş inşa ediyor.

Altındağ Belediyesi yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Başkentin son yıllarda giderek gelişen ve değerlenen bölgesi Kuzey Ankara’ya yepyeni bir kreş yapılıyor. Yapımı hızla devam eden kreş inşaatında incelemelerde bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Yeni kreşimizi önümüzdeki eğitim ve öğretim dönemine yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdiden mahallemize ve mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Ne yapıyorsak çocuklarımız mutlu olsun diye yapıyoruz”

Okul öncesi eğitim döneminin bir çocuğun hayatındaki en önemli dönem olduğunun altını çizen Balcı, "Çocuklarımıza bu yaşlarda verilen eğitimler geleceklerini şekillendirmede de büyük rol oynuyor. Onlar iyi bir eğitim alsın, hayata güzel bir biçimde hazırlansın diye durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsak çocuklarımız mutlu olsun diye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.