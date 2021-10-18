Altındağ Belediyesinden çiftçiye tohum desteği

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın girişimleriyle, Altındağlı çiftçilere iklimsel koşullar nedeniyle yaşadıkları ekonomik zararı telafi etmek ve üretime devam edebilmeleri için tohum dağıtımı yapıldı.

Altındağ’da 7 mahallede geçimini tarımdan sağlayan 104 çiftçiye, yaklaşık 55 ton sertifikalı arpa, buğday ve Macar fiği tohumu dağıtımı yapıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Altındağ Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Altındağlı vatandaş katıldı.

7 mahallede, 104 çiftçinin yüzde 75 hibe, yüzde 25 katkı payıyla bu destekten faydalandığını söyleyen Başkan Balcı "Bu yıl yaşanan iklimsel koşullar maalesef, çiftçilerimize zor zamanlar yaşattı. Altındağ’da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk. Yaklaşık 55 ton sertifikalı arpa, buğday ve Macar fiği tohumu dağıttık" ifadelerini kullandı.

Altındağ’ın tarımsal kapasite bakımından çok ileride olduğunu aktaran Başkan Balcı, "Altındağ tarım için çok önemli bir yer. Gerek su kaynakları, gerekse tarım alanları bakımından oldukça iyi bir yerdeyiz. Ancak maalesef, iklimsel koşullar zaman zaman bu potansiyeli iyi değerlendirmemize engel olabiliyor. Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmak ve tarımsal gelirlerimizi katlamamız gerekiyor. Bu nedenle verdiğimiz bu tohum desteği çok gerekli ve de çok önemli. Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.