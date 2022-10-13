Altındağ Belediyesi’nden çiftçilere tohum desteği

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın girişimleriyle başlatılan proje çerçevesinde bu yıl da çiftçilere tohum desteği verildi.

Altındağ Belediyesi tarafından çiftçilere destek olmak amacıyla başlatılan sertifikalı arpa, buğday ve Macar fiği tohum desteği, bu yıl da devam etti. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sertifikalı tohum dağıtım törenine, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Altındağ Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Altındağlı çiftçi katıldı. Çiftçilere hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Belediye Başkanı Balcı, "Üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

"Çiftçi kardeşlerimizin yüzü yine gülecek"

Altındağlı çiftçilerin bu yıl da yüzünün güldüğünü söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’da geçimini tarımdan sağlayan çiftçi kardeşlerimize, 30 dekar alanda ekim yapılacak kadar sertifikalı arpa, buğday ve Macar fiği tohumu dağıtımı yaptık. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz tohum desteğinin hasatını gördük çok şükür. Hasat çok bereketli oldu. İnşallah yine öyle olacak, çiftçi kardeşlerimizin yüzü gülecek. Bu kapasiteyi daha da ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.