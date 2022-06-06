Altındağ Belediyesi’nden Başkent Millet Bahçesi’nde çocuklara ‘Çevre Günü’ etkinliği

Altındağ Belediyesi tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Sıfır Atık Simülasyon Merkezi ile keyifli anlar yaşadı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlayan Altındağ Belediyesi, çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklere yer verdi. Başkent Millet Bahçesi’ndeki etkinliklere katılan çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Başkent Millet Bahçesi’nde bulunan, Türkiye’nin ilk sıfır atık eğitim merkezinde, çocuklara çevre bilinci aşılandı. Çocuklar sıfır atık, katı atık, geri dönüşüm ve çevre koruma gibi konularda bilgilendi ve Sıfır Atık Simülasyon Merkezi’nde keyifli anlar yaşadı.

Çocukların çevre bilinciyle yetişmesini çok önemsediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni nesillerimizin bilinç ve farkındalık seviyesini arttırmayı, onları daha yeşil bir yaşama teşvik etmeyi, sosyokültürel gelişimlerini artırmayı ve duyarlı tüketim alışkanlığı kazandırarak, tasarruf ve ekonomik kazancı öğrenmelerini çok önemsiyoruz. Gelecek nesillerin bu bilinçle yetişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.