Altındağ Belediyesinde ücretsiz yüzme kursları başlıyor

Altındağ Belediyesi tarafından, Altındağlı kadın ve çocuklar için ücretsiz yüzme kursları başlatılıyor.

Altındağlı kadınlar ve çocuklar için ücretsiz yüzme kursları başlıyor. Kurslardan faydalanmak isteyen 7-13 yaş arası Altındağlı çocuklar ve her yaştan Altındağlı kadınlar, Gültepe, Mavi Vatan (Feridun Çelik), Karapürçek, Battalgazi ve Ali Ersoy yüzme havuzlarına başvuruda bulunabilirler. Çocuklara yalnızca hafta sonları verilecek olan eğitimler, 23 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Altındağlı kadınlar ise yüzme kurslarından hafta içi günlerde faydalanabilecek. Kadınlar için kurslar, 19 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı yaptığı yazılı açıklamada, Altındağ’da sporun her yaşta ulaşılabilir olmasını çok önemsediklerini belirterek "Altındağ’da ikamet eden 7-13 yaş arası çocuklarımız ve yüzme öğrenmek isteyip de bir türlü imkan bulamamış kadınlarımız için yüzme kurslarını başlatıyoruz. Başvurular başladı. Daha iyi eğitim verebilmek ve sağlığımızı riske atmamak için kontenjanlarımızı sınırlı tuttuk. Kurslardan faydalanmak isteyen çocuklarımız ve kadınlarımız, kendilerine en yakın yüzme havuzlarımıza başvuruda bulunabilirler" ifadelerine yer verdi.