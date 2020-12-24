Son Dakika
Altındağ Belediyesinde kar teyakkuzu
Ankara’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından çabucak müdahale edildi.
ANKARA 24.12.2020, 10:32
3
Ankara’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından çabucak müdahale edildi.
Başkent Ankara’da kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkili oldu. Meteoroloji’den alınan veriler doğrultusunda teyakkuza geçen Altındağ Belediyesi’ne bağlı ekipler, karın yağmayasıyla birlikte çalışmalarına başladı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu alanlarda çalışma yürüten ekipler, tuzlama ve küreme işlemi gerçekleştirdi.Kar yağışının susuzluk açısından oldukça önemli olduğunu belirten Balcı, “Kar yağışı çok önemli. Barajlarımızdaki su seviyesi gittikçe azalıyor. İnşallah bereketle birlikte barajlardaki su seviyelerinde artış gözlemlenir. Bunun yanında kar yağışı kent merkezinde hayatı da olumsuz etkileyebiliyor. Bunu en aza indirmek için görev başındayız. Altındağ’ın her noktasında ekiplerimiz iş başında ve kar yağışına anında müdahalede bulunuyor” ifadelerini kullandı.
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
|9. Malatyaspor
|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü