Altındağ Belediyesi kütüphaneleri artık dijital uygulamada

Altındağ Belediyesi kütüphaneleri dijital platforma taşındı. "Altın Kütüphane" uygulaması, üyelerin hayatına büyük kolaylık sağladı.

Altındağ Belediyesi, ilçede bulunan kütüphaneleri dijitale taşıdı. "Altın Kütüphane" uygulaması sayesinde kullanıcılar, üye oldukları kütüphanede kitap ismine göre ya da yazar ismine göre kitap araması yapabiliyor. Uygulama ayrıca kullanıcılara istedikleri kitabı ayırtma ve toplam kitap sayısını görebilme imkanı da tanıyor. Uygulamayı telefonuna indiren bir kullanıcı, kütüphaneye gitmeye gerek kalmadan pek çok işlemi çevrimiçi olarak halledebiliyor. Uygulama Appstore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

"Uygulama büyük beğeni topladı"

Altındağ’ı her bakımdan öne çıkarmak için özel projeler geliştirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kütüphanelerimiz Altındağlı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yoğunluğu biraz olsun rahatlatmak için kitap arama, sorgulama, ayırtma gibi bazı işlemleri çevrimiçi platforma taşıdık. Kullanıcıların hem hayatı kolaylaştı ve hem de zaman kazandırdı. Uygulama büyük beğeni topladı" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, teknolojiyi yakından takip etmeye ve her alanda teknolojik uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.