Altındağ Belediyesi KazanBelNet ailesine katıldı

Kahramankazan Belediyesi’nce Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet, Kahramankazan’ın ardından hizmet vermeye başladığı Ankara genelindeki abonelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 4 bin abonesi bulunan KazanBelNet ailesine son olarak Altındağ Belediyesi katıldı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki internet alt yapısının yetersiz olduğu noktalarda yaşanan şikayetler üzerine ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için harekete geçerek, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. KazanBelNet’in Ankara kent merkezindeki son abonesi ise Altındağ Belediyesi oldu. Abonelik işlemlerini tamamlayan Altındağ Belediyesi, KazanBelNet’i kullanmaya başladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Altındağ Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret ederek, KazanBelNet ailesine katılmalarından dolayı plaket takdim etti. Başkan Balcı, KazanBelNet’e abone olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, “Öncelikle, Kahramankazan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz ve ekibini böylesine anlamlı ve özel bir projeyi hayata geçirdikleri için tebrik ediyorum. Biz de artık belediyemizde KazanBelNet kullanmaya başladık. Belediyelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. KazanBelNet ailesine bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum” dedi.

"Ankara’dan sonra Türkiye markası olacağız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz da, KazanBelNet’in internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıdığını belirterek, şirketin faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın 4 bin aboneye ulaşmayı başardığını söyledi. Vatandaşın konforu ve refahı için üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Oğuz, “58 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. KazanBelNet sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmadık. Şimdi Ankara’daki aboneliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Desteklerinden dolayı değerli Başkanımız Asım Balcı’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ankara’nın ardından Türkiye genelinde bir marka olacağız ve müşterilerimizle buluşacağız” diye konuştu.