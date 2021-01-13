Altındağ Belediyesi kar teyakkuzunda

Altındağ Belediyesi, kar yağışının başlamasının ardından ekipleri hazır hale getirdi.

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan ve şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışına karşı Altındağ Belediyesi, vatandaşların sorun yaşamaması için tüm ekiplerle birlikte tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ’ın pek çok mahallesi rakım olarak yüksekte bulunduğundan kış koşulları daha ağır şartlarda yaşanıyor. Ancak araç filomuz güçlü, ekiplerimiz göreve hazır. Karla mücadele için 24 saat görev başındayız’’ dedi.