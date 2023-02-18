Altındağ Belediyesi depremzede çocuklara tiyatro oyunu düzenledi

Ankara Altındağ Belediyesi, depremden etkilenen depremzede çocuklara moral olabilmesi için Oynasın da büyüsün’ adlı tiyatro oyunu düzenlendi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen depremlerin ardından Ankara’ya gelen depremzede çocuklara yönelik tiyatro düzenlendi. Altındağ Belediyesi Yıldıztepe Kütüphanesinde düzenlenen ‘Oynasın da büyüsün’ adlı çocuk tiyatrosu ile depremzede çocuklara moral oldu. Altındağ Belediyesinde Tiyatro yönetmeni İshak İkincitekül, depremzede ailelerini ve çocukları ağırladıklarını belirterek, “Oynasın da büyüsün’ adlı çocuk oyunumuzu sergiledik onlara. 11 şehirden insan vardı bugün. Çocukların psikolojilerinin yerine gelmesi için en önemli şeylerden bir tanesi oyun oynamak. Çocuk her hâlükarda oyun oynar çünkü o kendini ifade etme şeklidir. Oyunumuzun konusu da bunu anlatıyor. Onlarla güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklar bir araya geldiler. Yaşamış oldukları stresi bir an olsun sildiler. Ne kadar mutlu olduklarını gördük” dedi.

“Onların gözündeki ışıltıyı görüyor olmak bizi çok etkiledi”

Altındağ Belediyesi tiyatro oyuncusu Hürkan Batun Dönmez, gönüllü olarak deprem bölgesinden gelen depremzedelere oyun oynadıklarını ifade ederek, “ Kahramanmaraş’tan başlayarak Altındağ Belediyesinin moral ekibi olarak onları da ziyaret etmeyi, tüm illeri de gezmeyi düşünüyoruz. Bizim için çok değerli bir etkinlikti bu. Onların gözündeki ışıltıyı görüyor olmak bizi çok etkiledi” diye konuştu.