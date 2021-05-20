Altındağ Belediyesi çölyak hastalarına gıda desteği sağlıyor

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla çölyak hastalarına gıda desteği başlatıldı. Altındağ’da çölyak hastalığını raporla belgeleyen ihtiyaç sahibi herkesin bu destekten faydalanacağını aktaran Balcı, "Daima vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Çölyakın buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen tepki sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu hatırlatan Başkan Balcı, "Bu hastalık maalesef dünyada her 70 insandan birinde görülecek kadar yaygın bir hastalık olmaya başladı. Hastalığa son veren bir tedavi yok, ancak uygulanan bir diyetle iyileşme sağlanabiliyor. Çölyak hastalığının tedavisinde tek seçenek gluten içeren yiyeceklerin hayattan tamamen çıkarılmasıdır. Bu diyetin ise ömür boyu yapılması lazım. Bu da pek çok hasta ve hasta yakını için ciddi maliyet demek. Pek çok aile makarnayı, ekmeği, çocuklarının canının istediği keki ve pastayı glutensiz almak zorunda. Bu ürünler giderek yaygınlaşmaya başlasa da maalesef hala pahalı. Bu nedenle hastalarımıza destek olmak, biraz olsun yüklerini hafifletmek istedik" diye konuştu.

Çölyak hastalarına gıda desteği verme kararından hasta ve hasta yakınlarının çok memnun olduğunu belirten Başkan Balcı, "Bu destekten faydalanmak bir telefon etmek kadar kolay. Altındağ Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 39 19 numaralı telefonunu arayarak talepte bulunmaları yeterli. Altındağ’da ikamet eden ve çölyak hastası olduğunu raporla bildiren herkes bu destekten faydalanabilir. Altındağ Belediyesi olarak bize ihtiyaç duyulan her alanda daima vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.