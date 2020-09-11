Altındağ Belediyesi binasında ek tedbirler alındı
ALTINDAĞ’IN HER NOKTASINDA COVİD-19’LA MÜCADELESİNİ SÜRDÜREN ALTINDAĞ BELEDİYESİ, BELEDİYE HİZMET BİNASINDA DA ÖNLEMLERİ ARTIRDI. BUNDAN BÖYLE İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI DOĞRULTUSUNDA BELEDİYEYE GELEN HERKESTEN ‘HES KODU’ ONAYI ALINACAK, ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILMADAN KİMSE İÇERİ ALINMAYACAK.
Altındağ’ın her noktasında Covid-19’la mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, belediye hizmet binasında da önlemleri artırdı. Bundan böyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda belediyeye gelen herkesten ‘HES kodu’ onayı alınacak, ateş ölçümü yapılmadan kimse içeri alınmayacak.
Altındağ’da önlemler artırılıyor. Kamu binalarında çalışma düzeninin değiştirilmesiyle birlikte önlemlerini de artıran Altındağ Belediyesi, belediye hizmet binasında tedbirlerini artırdı. Bundan böyle belediyeye giriş yapacak herkesten Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Hayat Eve Sığar uygulamasındaki ‘HES kodu’ onayı alınacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Personelimiz de, vatandaşlarımız da HES kodu onayı alındıktan sonra içeriye alınacaklar. Bunun için binamızın girişinde yeni bir düzen oluşturduk. Ayrıca ekiplerimiz dikkatle ve özenle ateş ölçümü de yapıyor” dedi.
Vatandaşların Altındağ Belediyesine gelerek yürüttükleri bazı iş ve işlemler için belediye binasına gelmesine gerek olmadığını da hatırlatan Başkan Balcı, “Yeni dönemde geçirdiğimiz online çalışma düzeni sayesinde vatandaşlarımız belediyedeki pek çok iş ve işlemlerini evlerinden çıkmadan yapabilir. 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için 24 saat mesai yapıyor. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, online olarak halledebilecekleri iş ve işlemlerini online platformlardan halletmelerini tavsiye ediyorum. Hepimizin sağlığı için en doğrusu bu” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:34
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:39
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Osmanlıspor
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Boluspor
|0
|0
|11. Bursaspor
|0
|0
|12. Eskişehirspor
|0
|0
|13. Giresunspor
|0
|0
|14. Menemen Belediyespor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0