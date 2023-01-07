Altındağ Belediye Başkanı Balcı, Okul Başkanı Mehmet’in seçim vaadini gerçekleştirdi

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, İlkokul öğrencisi Mehmet Atabey’in okul başkanı olurken verdiği “Altındağ Belediye Başkanı Adım Balcı’yı okula getireceğim” seçim vaadini gerçekleştirdi.

Başkan Asım Balcı Aydınlıkevler Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Atabey’in (10) okul başkanı seçilmesi için verdiği, “Altındağ Belediye Başkanı Adım Balcı’yı okula getireceğim” seçim vaadini gerçeğe dönüştürdü. Okul başkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu alarak okul başkanı seçilen Mehmet’in daveti üzerine Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Balcı, öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi.

Seçim öncesi yapılan vaatlerin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Balcı “”Mehmet 10 yaşında, çok çalışkan bir yavrumuz. Okul başkanlığı için aday olmuş, başkanlık yarışında öne geçmek içinde, çeşitli vaatlerde bulunmuş. Vaatlerinden biri de, belediye başkanını okula getirmek En fazla oyu alarak okul başkanı seçilince de, tabii ki vaadini yerine getirmesi gerekli. Bu nedenle bana bir mektup yazmış. Arkadaşlarına mahcup olmak istemediğini, eğer okullarına gelirsem çok mutlu olacağını ifade etmiş. Mektubunu çok beğendik. Tabii ki kendisini kırmadık. Yavrumuzun daveti üzerine okulunu ziyaret ettik. Hem yavrularımızın neşesine ortak olduk, hem de öğretmenlerimizle, idarecilerimizle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik” dedi.

Okul seçimlerini kazanarak “Okul Başkanı” olan Mehmet Atabey ise Başkan Asım Balcı’nın ziyaretinden dolayı mutlu olduğuna vurgu yaptı. Arkadaşlarına verdiği sözü yerine getirdiği için memnun olduğunu ifade eden Mehmet “Başkan Amca’ya bana bu imkanı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.