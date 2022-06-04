Altındağ Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif’i ve ailesini ziyaret etti

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kardeşleriyle hastane penceresinden selamlaşarak duygusal anlar yaşatan Elif’i ve ailesini ziyaret etti.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi penceresinden tedavi gördükleri kardeşleri Elif’i selamlayan miniklerin videosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Videonun ardından sürpriz yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, minik Elif’i ve ailesini ziyaret etti. Başkan Balcı ile minikler arasındaki samimi görüntüler ise yürekleri ısıttı.