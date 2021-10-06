‘Altın Eller’ ile 300 kadına ekonomik kazanç

Altındağlı kadınların el emeklerini kazanca dönüştürmek için bir araya geldiği Altın Eller Kadın Kooperatifi sayesinde 300 kadın ekonomik gelir elde etti.

Altındağlı kadınların umudu kazanca dönüştü. 300 Altındağlı kadın, kendi el emeklerini Altın Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla satarak kendi işinin patronu oldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın destek ve girişimleriyle kurulan kooperatif büyük ilgi görüyor.

Altındağlı kadınlar tarafından oluşturulan Altın Eller Kadın Kooperatifi’nin Altındağlı kadınların yüzünü güldürdüğünü söyleyen Başkan Balcı, "Altındağlı kadınların Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürebildiği bir platform olan Altın Eller Kadın Kooperatifi her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu zamana kadar 300 Altındağlı kadın bu kooperatif sayesinde para kazandı. Bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Altın Eller Kadın Kooperatifimiz kadınların umudunu kazanca dönüştürüyor. Kadınlar çok becerikli, çok da girişken. Hepsinin birbirinden değerli yetenekleri var ve bu yeteneklerini kazanca dönüştürmeleri için bu kooperatifi kurduk” ifadelerini kullandı.

Altın Eller Kadın Kooperatifinden alışveriş yapmak isteyenler, kooperatifin Hamamarkası’nda bulunan satış ofisini ziyaret edebiliyor. Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ve yönetim merkezi, tarihi Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak’ta bulunuyor. Dileyenler, www.altinellerimiz.com internet sitesi üzerinden de alışveriş yapabiliyor.