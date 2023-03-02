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İstanbul’da Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu üzerindeki bir otomobil firmasının yetkili servis binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Altılı masa toplantısı iki genç tarafından protesto edildi
Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen altılı masa toplantısı sürerken parti genel merkezine gelen iki genç, toplantıyı pankart açarak protesto etti.
ANKARA 02.03.2023, 18:14
Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen altılı masa toplantısı sürerken parti genel merkezine gelen iki genç, toplantıyı pankart açarak protesto etti.
Altı muhalefet partisinin oluşturduğu altılı masa, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Saadet Partisi ev sahipliğinde toplandı. Toplantı sürerken parti genel merkezi önüne gelen iki genç, altılı masayı protesto etti. Pankart açmaya çalışan gençler, “Bizim adayımız ya Muharrem İnce olacak ya da Mansur Yavaş” ifadelerini kullandı.