Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı Covid-19 oldu

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı sosyal medya hesabından Covid-19 olduğunu duyurdu.

Bağcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim an itibariyle pozitif çıkmıştır. Eşim ve kızımda temaslı olarak kontrol altındadır. Tedavim şu an için izolasyon şartıyla evde devam edecektir. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.