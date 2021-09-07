Alper Taşdelen: “Çankaya’da eksik olan her şeyi yerli yerine koyduk”

Çankaya Belediyesi, daha önce yenilediği pazar yerinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Her bir kuruşu namusunuz bilip öyle harcadığınızda belediyenin kaynakları vardır” dedi.

Çankaya Belediyesi, Mürsel Uluç Pazar Yeri’nin üstünü kapama çalışmalarına başladı. Düzenlenen temel atma töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, “7 yıldır Çankaya’nın toplamından fazla yatırımı, hizmeti hayata geçirdik. Bizden önceki dönemlerde yapılan yatırımların, hizmetlerin hepsi baş tacı ama 7 yıldır yapılanlar hem metrekare hem toplam hem sayı hem nicelik, hangi anlamda bakarsanız Çankaya’da eksik olan her şeyi yerli yerine koyduk. 2014’de aday olduğumda, sevgili Çankayalılarla buluştuğumuzda bizden talep edilenleri bir bir yerine getirdik” diye konuştu.

“Her bir kuruşu namusunuz bilip öyle harcadığınızda belediyenin kaynakları vardır“

Çankaya Belediyesi’nin insanların hayatının her alanında olduğunu söyleyen Taşdelen, “Bizim lafla sözle işimiz yok, bizim polemikle, kavgayla, gürültüyle işimiz yok. Bizim işimiz gücümüz çalışmak. Çünkü boş laf ile peynir gemisi yürümez. Eğer iddialıysanız, eğer hizmet etmek istiyorsanız çalışacaksınız, üreteceksiniz ve hep eser bırakacaksınız. 7 yıldır Çankaya Belediyesi kredi kullanmamıştır, bir kuruş borçlanmamıştır. Bütün bunları da kendi kaynaklarımız ile yapıyoruz. Her bir kuruşu namusunuz bilip öyle harcadığınızda belediyenin kaynakları vardır. Çünkü biz ranta değil halka çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çankaya arı gibi çalışmaya devam edecek”

“Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz” diyerek, pazar yeri açıldığında Çankayalılara, “Pazar yerinin üstünü kapatalım mı, kapatmayalım mı” diye sorduğunu ve istenilen talep doğrultusunda hareket edildiğini belirten Taşdelen, “Herkes, ‘Başkanım pazarın üstünü kapatalım’ dedi. Ve bugün sözümüzü tutuyoruz. Çankaya arı gibi çalışmaya devam edecek. Bütün bu hizmetlerimizin Çankaya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.