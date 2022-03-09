Alparslan Türkeş Bilim Merkezi’nde Bilim ve Teknoloji Haftası coşkusu

Polatlı Belediyesi, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla Alparslan Türkeş Bilim Merkezi ve Uluğ Bey Gökevi’nde Bilim Şenliği gerçekleştirecek.

Polatlı Belediyesi ve Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla Alparslan Türkeş Bilim Merkezi ve Uluğ Bey Gökevi’nde Bilim Şenliği gerçekleştirilecek. 10-11 Mart tarihleri arasında iki gün boyunca sürecek olan Bilim Şenliği kapsamında sahne gösterileri, yarışmalar, atölye çalışmaları düzenlenecek. Okulların kuracağı stantlarda öğrenciler tarafından hazırlanan eğitici ve öğretici projeler sergilenecek.

Öğrencilerin bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak, bilime olan ilgilerini arttırmak ve derslerinde öğrendiklerini uygulamalarına imkân vermek amacıyla düzenlenen Bilim Şenliği kapsamında; Polatlı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler vatandaşlara da açık olacak. Bilim Şenliği’ne katılmak isteyen tüm vatandaşlar 10-11 Mart tarihlerinde 09:00-16:00 saatleri arasında Alparslan Türkeş Bilim Merkezi’ni ziyaret edebilecek.

"Bilim ve Teknoloji Haftası’nı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, “Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerimizi ağırladığımız ve çocuklarımızı yıl boyunca bilimin dünyası ile buluşturduğumuz Alparslan Türkeş Bilim Merkezi’mizde 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası’nı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi iki gün boyunca sürecek etkinliklerimize katılmak için Bilim Merkezi’mize davet ediyorum” cümlelerine yer verdi.