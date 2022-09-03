Akyurt’un Gençleri Teknofest’te

Ankara Akyurt Belediyesi gençlerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlediği etkinliklere yenisini ekledi.

Yaşları 18 ile 25 arasında değişen üniversite öğrencileri bu yıl Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest’e götürüldü.

Gençlerle birlikte Samsun’a giden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık etkinliği şu sözlerle değerlendirdi: “Gençlerimiz Akyurt’un ve ülkemizin geleceği. Gençler için yaptığımız her etkinlikte kendilerine bir şeyler katmalarını, öğrenmelerini ve ufuklarını açmayı amaçlıyoruz. Teknofest ülkemizin milli teknoloji hamlesinin somutlaşmış hali olduğundan gençlerimizin ilgi alanlarına yönelik stantlarda yapılan çalışmaları görmesini sağlıyor. Buraya gelirken yol üstünde tarih ve medeniyet yolculuğu da yaptılar. Çorum Hattuşaş müzesi ve şehzadeler şehri Amasya’yı ziyaret ettiler. Öğrencilik hayatlarında gençlerimize başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizin geleceğinde önemli işlere imza atarlar.”