Akyurt’un Gençleri Teknofest’te
Ankara Akyurt Belediyesi gençlerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlediği etkinliklere yenisini ekledi.
Ankara Akyurt Belediyesi gençlerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlediği etkinliklere yenisini ekledi.
Yaşları 18 ile 25 arasında değişen üniversite öğrencileri bu yıl Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest’e götürüldü.
Gençlerle birlikte Samsun’a giden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık etkinliği şu sözlerle değerlendirdi: “Gençlerimiz Akyurt’un ve ülkemizin geleceği. Gençler için yaptığımız her etkinlikte kendilerine bir şeyler katmalarını, öğrenmelerini ve ufuklarını açmayı amaçlıyoruz. Teknofest ülkemizin milli teknoloji hamlesinin somutlaşmış hali olduğundan gençlerimizin ilgi alanlarına yönelik stantlarda yapılan çalışmaları görmesini sağlıyor. Buraya gelirken yol üstünde tarih ve medeniyet yolculuğu da yaptılar. Çorum Hattuşaş müzesi ve şehzadeler şehri Amasya’yı ziyaret ettiler. Öğrencilik hayatlarında gençlerimize başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizin geleceğinde önemli işlere imza atarlar.”
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Trabzonspor
|5
|10
|4. Adana Demirspor
|4
|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|3
|4
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0