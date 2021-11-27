Akyurt’taki Hanımlar Lokali hizmete açıldı

Ankara’da Yeşiltepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 2 katlı Hanımlar Lokali, el işi atölyeleri ile Akyurtlu kadınların hizmetine sunuldu. 4 usta öğretici, 4 farklı atölyede kadınlara el emeği çalışmalarını öğretmeye başladı.

Akyurt Halk Eğitim Merkezinin usta öğreticileri eşliğinde Akyurtlu kadınların evde vakit geçirmek yerine öğrenip, üreterek hem vakti kıymetlendireceğini hem de gelir elde edebileceğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, üretilen ürünler için sergi açılacağını söyledi.

“Kayıt olmak isteyen hanımlarımız binamıza başvuruda bulunabilirler”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ayık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gençler, öğrenciler, okul öncesi ve bebeklerimize kadar farklı projelerle Akyurt için çalışıyoruz. Hanımlar Lokali, evde vakit geçiren hanımlarımız için bir fırsat. 4 usta öğreticimiz, 4 farklı atölyede hanımlara el emeği çalışmaları öğretmeye başladı. Kayıtlarımız da devam ediyor. Kayıt olmak isteyen hanımlarımız binamıza başvuruda bulunabilirler. Burada üretilen kıymetli eserler ile sergiler açılacak, hanımlarımız gelir elde edebilecek. Dinlenme salonumuzda birbirleriyle sohbet ederek yeni dostluklar kuracaklar. Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimiz atölyelerimizde çok güzel eserler ortaya çıkmış durumda. İnşallah en yakın zamanda sergi açılışını görmek istiyoruz. Akyurt’umuza, hanımlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.