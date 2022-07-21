Akyurt’ta yaz eğlencesi başladı

Akyurt Belediyesinde uzun soluklu yaz eğlenceleri coşkulu başladı.

İlçede çocukların yaz akşamlarında güzel vakit geçirebilmeleri için palyaço, illüzyon, sürpriz yarışmalar, oyunlar ve bubble show gösterileri ve konserler düzenleniyor.

İlk gün oldukça kalabalık bir şekilde Kültür Park’a akın eden çocuklar sahnedeki şovları ilgiyle izledi. Akşam saatlerinde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da çocukların heyecanına ortak olmak için etkinlik alanına geldi.

Başkan Hilal Ayık düzenledikleri etkinlik ve konserlerle ilgili olarak şunları söyledi: “Akyurt’ta göreve başladığımız günden bu yana projelerimizi hayata geçirmek için çalıştık. 2 yıl maalesef insanlarımız hastalık nedeniyle evlerinde kaldı. Bundan en çok da çocuklarımız etkilendi. Okullarına gidemediler, etkinliklerimizi gerçekleştiremedik. Bu yıl inşallah güzel bir ortamda, yaz akşamları hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz için güzel geçecek. Bu haftadan başlamak üzere her hafta Çarşamba günü 16.00 - 21.00 saatleri arasında çocuk etkinliklerimiz olacak. Her Perşembe ise saat 20.00’da başlayacak konserlerimiz olacak. Uzun soluklu bir etkinlik takvimi hazırladık. 8 hafta boyunca sürecek etkinliklerimize Akyurt’ta yaşayan herkesi davet ediyorum.”