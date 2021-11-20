Akyurt’ta taziye evi inşaatı başladı

Ankara’da, Akyurt Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin Camii avlusuna yapılacak olan taziye evinin inşaatı başladı.

Mimari projesi Akyurt’un ilk harfi olan ‘A’ şeklinde hazırlanan Taziye Evi 3 bin 500 kişinin bir arada ibadet edebildiği Seyyid Burhaneddin Camii’nin avlusunda yer alıyor. Üstten bakıldığında A harfi formunda olan Taziye evi tek katlı bir yapıdan oluşacak.

Kadın ve erkekler için ayrı olmak üzere birer salonun bulunduğu taziye evi hakkında bilgi veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, projenin 310 metrekarelik bir alana sahip olacağını belirtti. Ayık, “Seyyid Burhaneddin Camii Akyurt’un en büyük camisi. Açık alanda üstünü kapattığımız avluda, camimizin içerisinde ve etrafında farklı organizasyonlar yapılabilecek alanlar mevcut. Bunların yanında bir de taziye evi olursa tamamlayıcı olacağı düşüncesiyle avlunun yanındaki alanda tek katlı, üstten bakıldığında A harfi formunda, içinde kadın ve erkekler için ayrı olmak üzere birer salon, mutfak ve tuvaletin bulunacağı, 310 metrekarelik bir taziye evi inşa ediyoruz. Kazasız bir şekilde en kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasını amaçlıyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.