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Akyurt’ta tarım belediyeciliği dönemi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve beraberindeki heyet, Akyurt’ta çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya geldi. Aksu, ilçede bulunan üretici ve çiftçilere yeni pazar alanları sağlanacağını kaydetti.

ANKARA 25.12.2020, 13:03
Akyurt’ta tarım belediyeciliği dönemi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve beraberindeki heyet, Akyurt’ta çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya geldi. Aksu, ilçede bulunan üretici ve çiftçilere yeni pazar alanları sağlanacağını kaydetti.

Akyurt Belediyesinde yapılan toplantıya Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Hatice Çakmak, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, daire başkanları, bölge ve il müdürleri ile Akyurt Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kadın kooperatifleri ile üretilen ürünlerin pazarlanması konusunda işbirliğine gidildiğini dile getiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, gerçekleştirilen toplantının çiftçilerin daha yüksek gelir elde etmesini sağlayacak çalışmaların başlangıcı olacağını ifade etti. Aksu, “Türkiye’de ’tarım belediyeciliği’ adı altında pilot bölge olarak Ankara’dan yola koyulduk. Çevredeki kırsal mahalleleri de kapsayacak şekilde programlar düzenledik. Bu programlarda Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla beraber yapılacak projeler ve desteklerimiz hakkında üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Aynı zamanda Ankara için değer ifade eden coğrafi işaretli ürünlerin tespiti ve bunların daha iyi değerlendirilmesi için vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kadın kooperatifleri ile bir araya gelerek ürünlerin satışı noktasında iş birliği yapıp, pazar imkanları sunduk. Bu toplantının ana konusu, ilçelerimizde bulunan üretici ve çiftçilerimizin daha iyi üretmeleri ve daha yüksek gelir elde etmelerini sağlayacak çalışmaların temelini atmaktır. Belediyelerimiz aracılığıyla sizlerin tüm sorunlarını Bakanlığımızda değerlendirip sonuçlandırarak çiftçilerimize sunacağız. Korona virüs salgını sürecinde tarım ve gıdanın önemi ortaya çıkmıştır. Gıda güvenliği ve tarımsal üretimin devamını sağlamada dünyada problem yaşanmıştır. Bakanlığımız gıda güvenliği konusunda bu süreçte güzel bir sınav vermiştir. Temel gıdalara ulaşımda ülkemizde hiçbir sorun yaşanmamıştır” açıklamasında bulundu.

Toplantıya katılan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise konuşmasında, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği önemli bir faktörün buradaki yansımasını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız nasıl kendisi her yere gidiyorsa, hükümet ve bakanlık temsilcilerimiz de sürekli sahada, her yerdeler. Yalnızca il bazında değil ilçe bazında da planlamalar yapılıyor. Çünkü her ilçenin farklı bir dokusu, farklı ekonomik değerleri var. Bizler söylemeden ilçe ilçe bu planlamaları yapalım diyen Bakanlıklarımız var. Ankara aynı zamanda önemli bir tarım kenti. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi gıda bir milli güvenlik meselesi. Tarıma da milli bir mesele olarak yaklaşıyoruz. Küresel ısınma, su kaynakları, hayvancılık ve yer altı kaynaklarının doğru kullanımı çok önemli. Toplantıların yerinde ve birebir yapılmasını destekliyoruz” dedi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise, “Tarım ve Orman Bakanlığımıza başta Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli olmak üzere, Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu’nun şahsında tüm bakanlık yetkililerimize ilçemize verdikleri destek nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Kuzey Ankara’mıza hoş geldiniz. Kıymetli katılımlarınızla bölgemizde bir kalkınma modeli oluşturmak için güzel bir toplantı düzenledik. İlçemizdeki tarım alanlarından, toplulaştırmadan, sulama imkanlarından, hayvancılık faaliyeti yürüten vatandaşlarımızın taleplerinden, mezbaha çalışmalarına ve ağaçlandırmaya kadar her noktayı burada açıklığa kavuşturduk" şeklinde konuştu.

Toplantıda tarım ve hayvancılık alanında verilen yardımlar, su kaynaklarının kullanımı, gölet projeleri, hibeler, destekler ve hayvan kesim alanıyla ilgili ihtiyaçlar Akyurtlu çiftçiler tarafından dile getirilirken, bakanlığın bu konularla ilgili mevcut çalışmaları hakkında çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara bilgi verildi. Hiç vakit kaybetmeden gerekli adımların atılması ve ihtiyaçların net olarak tespit edilmesinin ardından çalışmalara başlanacağı vurgulandı.
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