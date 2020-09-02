Akyurt’ta sağlık çalışanlarına aşure

Muharrem ayı nedeniyle Akyurt Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl meydanlarda dağıtılan aşure, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanları ve resmi kurumlara dağıtıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, mutfağa girerek aşurenin yapılışında bizzat yer aldı. Başkan Ayık, “Aşure geleneği bereketi, yardımlaşmayı, çeşitliliği, birliği ve matemi temsil eder. Bu gelenek zaten evlerimizde, mahallelerimizde yaşatılmaktadır. Ancak bu yıl hepimizin bildiği gibi Covid-19 ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin baş kahramanları sağlık çalışanlarımız. Biz de hem aşure geleneğini devam ettirmek hem de bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek amacıyla aşure dağıtımını sağlıkçılarımıza ve sonrasında jandarma, emniyet ve diğer kurumlarımızda çalışan kamu görevlilerine dağıtıyoruz” diye konuştu.

Sosyal medya sayfalarından da paylaşım yapan Hilal Ayık, “Aşuremizi kaynattık, içine sevgimizi de kattık. Pandemi sebebiyle bu yıl aşuremizi meydanlarda ikram edemiyoruz ancak bizler için emek veren başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu çalışanlarıyla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Ayık, paylaşımında bu yıldan kalan aşure haklarının gelecek yıla devrettiğini de parantez içerisinde takipçilerine duyurdu.