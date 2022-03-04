1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Akyurt’ta okullarda afet tatbikatı yapıldı.

Akyurt’ta eğitim-öğretim veren tüm okullarda afet tatbikatı uygulamalı olarak gerçekleştirilirken, Mehmet Akif Ersoy

Ortaokulu’ndaki etkinliğe Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk da katıldı. Öğrencilere deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı ve ardından yangın tatbikatı uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Yangın anında nelere dikkat edilmesi ve nasıl müdahale edileceğine yönelik bilgilendirme yapıldı. Öğretmen ve öğrenciler yangın tüplerini kullanarak yangını söndürdü.