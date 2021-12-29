Akyurt’ta okul servis ücretlerine yeni tarife

Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Refah, okul servis taşıma ücretlerine yüzde 30 artış yapacaklarını bildirdi.

Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Refah, son bir yıl içerisinde akaryakıta yüzde 70 civarında zam geldiğini belirterek okul servis taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında artış uygulayacaklarını duyurdu. Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Refah, akaryakıt ve araç bakım ücretlerindeki artış nedeniyle esnafların zam talebinde bulunduğunu, bunun üzerine uygulanacak fiyat artışının değerlendirmeye alındığını kaydetti.

Refah, “Son bir yıl içerisinde akaryakıt fiyatları yüzde 70 oranında artış gösterdi. Diğer taraftan araç bakım ücretlerinde yaşanan fiyat artışı da zammı kaçınılmaz kıldı. Piyasa koşulları değerlendirildiğinde yüzde 30’luk artış masraflarımıza yansıyan ücretlerin oldukça altında kalıyor. Bu anlamda vatandaşlarımızı da düşünerek makul bir artış gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Alınan karara göre servis ücretleri 0-1 km arası 200 TL, 1-3 km arası 250 TL, 3-6 km 290 TL, 6-10 km arası 325 TL olarak belirlendi. Buna göre 10 kilometreyi aşan her bir kilometre içinde 36 TL eklenmesi kararlaştırıldı. Zamlı tarife 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olacak.