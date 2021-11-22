Akyurt’ta öğretmenler için doğa yürüyüşü düzenlendi

Akyurt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşü düzenlendi.

Öğretmenler, Akyurt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Öğretmenlere Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve beraberindekiler de eşlik etti. Araçlarla Ahmetadil Mahallesi’ne gelen grup, 7.5 kilometrelik rotayı yaklaşık 4 saatte tamamladı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Öğretmenlerimiz bizim için her zaman çok önemli bir noktada yer alıyor. Eğitim camiası ülkemizin geleceği için fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlerimizden oluşuyor. Her yıl Öğretmenler Günü için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu yıl da böyle güzel bir sonbahar gününde, güzel bir rotada uzun bir yürüyüş düzenledik. Dağlarda kalan alıçlardan tattık. Kayalıklardan, vadilerden ve tepelerden geçerek Kozayağı’nda şelaleye ulaştık. Ekibimize, Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına, katılımcılara teşekkür ediyorum. Oldukça güzel bir etkinlik oldu. Güzel hatıralar biriktirdik. Sosyal etkinliklerimiz artık daha fazla olacaktır” dedi.