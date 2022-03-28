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Akyurt’ta mahalle konakları açılıyor

Ankara Akyurt Cücük Mahallesi köy konağının açılışı Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Musa Balkan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Hacı Turan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

ANKARA 28.03.2022, 10:07
Akyurt’ta mahalle konakları açılıyor

Ankara Akyurt Cücük Mahallesi köy konağının açılışı Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Musa Balkan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Hacı Turan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

4 mahalle konağı hizmete açılacak

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise yapımını tamamladıkları mahalle konağı hakkında bilgi verdi. İlçe genelinde dört mahalle konağının da açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Ayık, “Köy konakları bizim için çok kıymetli acımızı, sevincimizi paylaştığımız bir araya geldiğimiz mekanlar, bugünde açılışı için bir araya geldik. Rabbim iyi günlerde, güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Biz burayı bildiğiniz üzere 2020 yılında tamamladık. Bu yıl Cücük Mahallemizle birlikte tamamladığımız 4 köy konağımızın da açılışını yapacağız. Burada sizler etkinliklerinizi, faaliyetlerinizi, toplantılarınızı yapabileceksiniz. Sizlerin bir araya geleceği güzel bir mekan oldu. Alt katında yemekhanesi, kazan dairesi var, ikinci katı yine sedirli, mutfaklı, bebek bakım odası, lavabolarının olduğu bir kat, üst kat yine birebir aynısı” dedi.

Akyurt’tun 20 yıl içerisinde yapılan yatırımlar ile değişim yaşadığını söyleyen Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilçeye üç yeni yatırımı onayladığını duyurdu. Selçuk, “Biliyorsunuz sınavla öğrenci alan lisemiz yok, onun çalışması devam ediyor. Fen lisesi talebimiz var, sayın vekillerimizin desteğini bekliyoruz bu manada. O da olursa dört dörtlük 2022 yatırımları gerçekleşmiş olacak” diye konuştu.

"Akyurt’un çalışkan bir belediye başkanı var"

Köy konaklarının sosyalleşme mekanları olduğunu dile getiren AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, sosyal devlet olmanın önemine dikkat çekti. “Akyurt’a çok güzel yatırımlar geliyor, 20 sene önceki Akyurt’la şimdiki Akyurt arasında çok büyük farklar var. AK Parti dönemlerinde çok güzel hizmetler aldı Akyurt ve giderek gelişti. Hastanemiz çok ilerledi, çok ciddi bir yol kat etti, yakından takip ettiğimiz bir süreçti. Gençlik Merkezimiz aynı şekilde Akyurt’un kuralları gözetilerek çok güzel kurgulanmış bir merkez. Gerek yüzme havuzlarıyla, gerek sosyal donatılarıyla, annelerin çocuklarını bırakabilecekleri alanlar da dahil olmak üzere kadınların, çocukların ve beyefendilerin hizmet alabileceği çok güzel ve geniş bir alan olarak kurgulanmış” dedi.

Yıldız, yapımı devam eden Akyurt Millet Bahçesi’nin de Ankara’nın en güzel millet bahçesi olacağını söyledi ve Haziran Ayı’nda kullanıma açılacağını sözlerine ekledi. Akyurt Belediyesi’nin kullanmış olduğu ‘Kuzey’in Yıldızı’ sloganını da yorumlayan Yıldız, "Akyurt’un gerçekten çalışkan bir belediye başkanı var" diye konuştu.

Mansur Yavaş’a üstü kapalı eleştiri

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmaları duyurduğu afişleri üstü kapalı bir şekilde eleştirdi. Turan, “Biz algı yönetimi ile belediyecilik yapmıyoruz, biz billboardlarla, reklamlarla belediyecilik yapmıyoruz. Biz sosyal medyada, ufak tefek şeylerle, çorba dağıtmakla, şunlarla, bunlarla belediyecilik yapmıyoruz. Biz işte burada olduğu gibi hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Bizim gayemiz, bizim felsefemiz budur” şeklinde konuştu.

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